Київський Сокіл обіграв Маріуполь та вийшов у півфінал плей-офф УХЛ

Визначився ще один учасник півфіналу плей-офф Української хокейної ліги. Ним став київський Сокіл.

У серії до двох перемог між Соколом та Маріуполем була нічия 1:1. Тож хто вийде у півфінал плей-офф визначилося у третьому матчі в Києві 26 березня.

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Господарі майданчика краще розпочали гру, і за перші дві хвилини матчу відзначилися двічі. Рахунок в матчі на 46 секунді відкрив Ілля Смірнов, а трохи згодом його подвоїв капітан Фелікс Морозов.

Ще двічі "соколята" відзначилися у воротах суперника у другому періоді, довівши рахунок до розгромного 4:0. Таким він залишився і до фінальної сирени.

Сокіл – Маріуполь 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайби: 1:0 Смірнов (Гільманов), 00:46; 2:0 Морозов (Курбатов, Павленко), 2:15; 3:0 Андрейків (Ступак), 26:38; 4:0 Німенко (Кузьменко), 37:36.

Відеоогляд матчу Сокіл – Маріуполь

У півфіналі Сокіл зустрінеться з Кременчуком. Перші два матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ відбудуться в Кременчуці 31 березня та 2 квітня. Обидва поєдинки розпочнуться о 18:00.

Окрім Кременчука та Сокола, у півфіналі зіграє і Донбас. Його суперник на цій стадії визначиться у парі Краматорськ – Дніпро. Їх вирішальний матч відбудеться 27 березня.