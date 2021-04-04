Київський Будівельник став володарем Кубка України-2021

Черкаські Мавпи та Будівельник у столиці зіграли фінал Кубка України з баскетболу 2021 року. Перемогу здобув київський клуб.

Черкаські Мавпи – Будівельник 70:93 (20:23, 14:25, 16:23, 20:22)

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Господарі майданчику заволоділи невеликою перевагою у стартовій чверті, після чого розвинули її до більш переконливих +14 за підсумком 20 хвилин гри.

"Мавпи" відповідали супернику у першій чверті і не відпускали киян завдяки непоганій реалізації триочкових. Але у другій десятихвилинці перевага команди Ігорса Міглінієкса, який повернувся до роботи перед фіналом, суттєво зміцнилася.

Будівельник завдяки Девенпорту отримав солідну перевагу на підбираннях, а Буртт, віддавши 7 асистів за половину, не тільки став найкращим за передачами, а й топ-скорером першої половини.

Захисник набрав 14 очок ще до великої перерви, Будівельник реалізував 5 з 9 триочкових, виграв підбирання та відмінно використав можливості для результативних швидких атак.

У другій половині Будівельник навіть не дав супернику шансу зробити камбек. Кияни збільшили перевагу до +20 та не відпускали її до фінальної сирени.

Будівельник реалізував 10 з 19 триочкових, продовжував домінувати у трисекундній, тотально вигравши підбирання, та впевнено довів матч до перемоги.

Кияни перемогли Мавп 93:70 та завоювали п'ятий трофей в історії клубу.