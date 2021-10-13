Київ-Баскет здобув вольову перемогу в 1 очко на старті Кубка Європи ФІБА
Джерело:24 канал
Столичний Київ-Баскет в першому турі Кубка Європи ФІБА обіграв польський Трефл Сопот. Зустріч на паркеті київського Палацу спорту "Венето" завершилася з рахунком 69:68.
Київ-Баскет – Трефль Сопот 69:68 (22:19, 18:16, 12:12, 17:21)
У матчі проти Сопота кияни лідирували з мінімальною перевагою впродовж усієї першої половини. Українці виграли першу чверть із відривом у три очки – 22:19, а на перерву йшли з гандікапом у п'ять пунктів – 40:35.
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У третій чверті суперники активніше протистояли господарям, але й почастішали помилки з обох боків, тож чверть вийшла менш результативною – 12:12.
На фінальний відрізок матчу Київ-Баскет виходив із перевагою 52:47. Команди демонстрували рівну боротьбу в четвертій чверті, і інтрига зберігалася до останніх секунд. На фінальній хвилині кияни лідирували 67:65. Кидок Гаррета збільшив перевагу – 69:65. Трьохочковий Янга знову створив напругу – 69:68. Але додати очок гостям не вдалося – перемогу зберегли кияни, заблокувавши кидок Янніка Франке.
- Як третя команда чемпіонату України 2020/21, Київ-Баскет автоматично починав участь у Кубку Європи з регулярного сезону. Тим часом четвертий український клуб Дніпро" мав проходити кваліфікацію, що йому не вдалося. Дніпряни поступилися якраз-таки Сопоту в першому ж раунді відбору.