Київ-Баскет здобув вольову перемогу в 1 очко на старті Кубка Європи ФІБА

Столичний Київ-Баскет в першому турі Кубка Європи ФІБА обіграв польський Трефл Сопот. Зустріч на паркеті київського Палацу спорту "Венето" завершилася з рахунком 69:68.

Київ-Баскет – Трефль Сопот 69:68 (22:19, 18:16, 12:12, 17:21)

У матчі проти Сопота кияни лідирували з мінімальною перевагою впродовж усієї першої половини. Українці виграли першу чверть із відривом у три очки – 22:19, а на перерву йшли з гандікапом у п'ять пунктів – 40:35.

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У третій чверті суперники активніше протистояли господарям, але й почастішали помилки з обох боків, тож чверть вийшла менш результативною – 12:12.

На фінальний відрізок матчу Київ-Баскет виходив із перевагою 52:47. Команди демонстрували рівну боротьбу в четвертій чверті, і інтрига зберігалася до останніх секунд. На фінальній хвилині кияни лідирували 67:65. Кидок Гаррета збільшив перевагу – 69:65. Трьохочковий Янга знову створив напругу – 69:68. Але додати очок гостям не вдалося – перемогу зберегли кияни, заблокувавши кидок Янніка Франке.