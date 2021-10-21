Київ-Баскет виграв другий матч в Кубку Європи ФІБА та вийшов в лідери групи

Київ-Баскет у Кубку Європи ФІБА зіграв на виїзді проти Хапоель Ейлат. Матч видався доволі напруженим, а українська команда лише наприкінці зустрічі зуміла переломити хід поєдинку та виграти.

Київ-Баскет та Хапоель Ейлат перші матчі в групі виграли. Тож в очній зустрічі визначали одноосібного лідера квартету.

Кияни вдало розпочали матч, вийшовши вперед в рахунку. Але господарям майданчика вдалося вирівняти гру, а на першу перерву піти з +5 у рахунку завдяки двом вдалим атакам наприкінці.

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У другій чверті господарі продовжували лідирувати, зберігаючи комфортну для себе перевагу. Але в одну мить розгубили +9 у рахунку, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги Хапоеля 35:34.

Початок третьої чверті краще вдався гравцям Хапоеля, завдяки чому команда пішла у відрив у рахунку. Однак Тиртишник зумів двічі влучили дальніми кидками, майже нівелювавши цю перевагу.

Перед четвертою чвертю Київ-Баскет програвав суперниками чотири очки. Та ривок в десять очок на старті заключного періоду матчу змусив тренера господарів брати тайм-аут. Та після цього кияни чотири рази поспіль свої атаки закінчували влучними триочковими кидками. Ще один тайм-аут від господарів, і гру вдалося вирівняти. Але заробленої переваги до цього вистарчило Київ-Баскету, щоб довести матч до перемоги.

Хапоель Ейлат – Київ-Баскет 78:86 (21:16, 14:18, 23:20, 20:32)

Ця перемога дозволила Київ-Баскету одноосібно очолити групу B. Наступний матч в Кубку Європи ФІБА команда проведе 27 жовтня, коли на виїзді зіграє проти аутсайдера групи Рілскі Спортіст.