Київ-Баскет з потужним камбеком виграв другий матч Кубку Європи ФІБА

Київ-Баскет переміг удома німецький Крайльсхайм у третьому турі другого групового етапу Кубка Європи ФІБА. Матч групи J завершився з рахунком 73:71.

Київ-Баскет – Крайльсхайм 73:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23:13)

На велику перерву команди йшли з перевагою німецьких гостей у три очки. У третій чверті Крайльсхайм збільшив відрив до дев'яти очок.

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Команда Айнарса Багатскіса перехопила ініціативу в останній чверті та довела матч до підсумкових +2.

Найрезультативнішим гравцем киян став захисник Майкл Кефі, який розпочинав матч на лаві запасних та набрав 20 очок. У гостей відзначився американський розігруючий Тімоті Шортс – 23 очки, до яких баскетболіст додав дев'ять результативних передач.