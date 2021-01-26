Прометей виграв битву українських клубів у Кубку Європи ФІБА: відео

В рамках першого тура групового раунда Кубка Європи ФІБА зустрілись два українських клуби — Київ-Баскет грав проти Прометея.
Джерело: 24 канал
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Прометей в матчі з Київ-Баскет лідирував в рахунку впродовж 38 з 40 хвилин гри. Номінальні гості до вирішальної чверті підійшли з перевагою в 6 очок і не дозволили команді Айнарса Багатскіса переломити хід матчу.
Підсумкова перевага Прометея могла б бути більшою, якби не лише 36% реалізованих кидків з лінії штрафних.
У Прометея чотири гравці набрали як мінімум по 10 очок, а найрезультативнішим став Ді Джей Стефенс (13+7 підбирань). У Київ-Баскет виділився Брюс Мейсі (17+5 підбирань + 4 передачі).
Київ-Баскет – Прометей відео матчу