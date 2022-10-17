Український клуб теж оголосив винагороду за спійманого російського терориста Гіркіна

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) став одним з найбільш розшукуваних в Україні. Після того, як він вирішив відправитися на війну проти України й у 2022 році, винагорода тому, що візьме його в полон, лише зростає.

Розпочалося все з того, що активіст Сергій Стерненко пообіцяв 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна в полон. Але до цього збору почали долучатися й інші активісти, серед яких і тенісист Сергій Стаховський. Тож сума одразу зросла до 50 тисяч доларів.

До теми Таке враження, що Гіркіна будуть шукати й у Росії, – Стаховський

Та на цьому все не зупинилося. І про винагороду вирішили оголосити в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Однак там одразу заявили, що сума винагороди складе 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в полон.

Не лише гроші

Але тих, хто вирішить докластися до винагороди за Гіркіна може бути ще більше. І не завжди мова йтиме про гроші. Баскетбольний клуб Київ-Баскет пообіцяв тому, хто візьме Гіркіна в полон, ігрову майку з автографами гравців.



Винагорода за Ігоря Гіркіна від Київ-Баскет / Ілюстрація БК Київ-Баскет

"Окупанти мають відповісти за скоєні злочини, а ми будемо вдячні нашим героям, які в цьому допоможуть", – зазначили в клубі.

У чому підозрюють Гіркіна