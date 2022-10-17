Український клуб теж оголосив винагороду за спійманого російського терориста Гіркіна
Джерело:Київ-Баскет
Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) став одним з найбільш розшукуваних в Україні. Після того, як він вирішив відправитися на війну проти України й у 2022 році, винагорода тому, що візьме його в полон, лише зростає.
Розпочалося все з того, що активіст Сергій Стерненко пообіцяв 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна в полон. Але до цього збору почали долучатися й інші активісти, серед яких і тенісист Сергій Стаховський. Тож сума одразу зросла до 50 тисяч доларів.
До теми Таке враження, що Гіркіна будуть шукати й у Росії, – Стаховський
Та на цьому все не зупинилося. І про винагороду вирішили оголосити в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Однак там одразу заявили, що сума винагороди складе 100 тисяч доларів за передачу Гіркіна в полон.Важливо! У Національному агентстві з питань запобігання корупції нагадали що винагороду за Гіркіна слід буде вказати в декларації за 2022 рік.
Не лише гроші
Але тих, хто вирішить докластися до винагороди за Гіркіна може бути ще більше. І не завжди мова йтиме про гроші. Баскетбольний клуб Київ-Баскет пообіцяв тому, хто візьме Гіркіна в полон, ігрову майку з автографами гравців.
Винагорода за Ігоря Гіркіна від Київ-Баскет / Ілюстрація БК Київ-Баскет
"Окупанти мають відповісти за скоєні злочини, а ми будемо вдячні нашим героям, які в цьому допоможуть", – зазначили в клубі.
У чому підозрюють Гіркіна
- Ігор Гіркін (Стрєлков) – російський терорист, колишній так званий "міністр оборони" російських окупантів на захопленій території Донецької області.
- Наразі СБУ та Генеральна прокуратура порушила проти Гіркіна низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.
- Також оголошений Нідерландами в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17.