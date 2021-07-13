У Києві відкриють іменні зірки двом олімпійським чемпіонам

У середу, 14 липня, на Площі зірок відбудеться урочисте відкриття зірок трьом українським спортсменам.

Цього разу удостоїлися честі отримати іменні зірки троє українських спортсменів:

Олексій Житник – хокей, олімпійський чемпіон

Лідія Соловйова – паралімпійський пауерліфтинг

Олексій Михайличенко, футбол, олімпійський чемпіон

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Урочисте відкриття відбудеться на Площі зірок біля ТРЦ Gulliver о 17:00.

Варто додати, що це не перші спортсмени, чиї імена будуть викарбувані на Площі зірок. Олексій Михайличенко складе компанію своїм не менш іменитим одноклубникам з київського Динамо Анатолію Демяненку, Леоніду Буряку, Ігорю Бєланову, Андрію Шевченку, Олегу Блохіну та Валерію Лобановському.

Щодо Олексія Житника, то він стане лише другим хокеїстом в цій плеяді зірок. До цього свою іменну зірку отримав Дмитро Христич.

Лідія Соловйова – є паралімпійською чемпіонкою 2004, 2008 та 2016 років, срібною призеркою 2000 року, бронзовою призеркою Паралімпійських ігор 2012 року у Лондоні. На Площі зірок є зірка ще однієї пауерліфтерки Лариси Соловйової. Але це не родичі, а лише однофамільці