У Києві ще на п'ять років: основні гравці Динамо продовжили контракти з клубом

Київське Динамо продовжило контракти з 2 футболістами. Нові 5-річні угоди підписали захисник Ілля Забарний і воротар Георгій Бущан.

За інформацією офіційного сайту Динамо, термін дії угод – п'ять років.

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Що відомо про Бущана та Забарного

Бущан перейшов в динамівську академію в 14-річному віці, а вперше потрапив в заявку команди в грудні 2011 року. Дебют Бущана за основну команду Динамо відбувся 20 серпня 2017 року поєдинку чемпіонату України проти кам'янської Сталі.

У нинішньому сезоні 27-річний Бущан взяв участь в семи поєдинках чемпіонату України, в яких пропустив два м'ячі.

Забарний – вихованець ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського. Повноцінний дебют за Динамо відбувся 11 вересня 2020 року в домашньому матчі з Десною (0:0). Став другим наймолодшим дебютантом київської команди в єврокубках.

У нинішньому сезоні 19-річний Забарний взяв участь в дев'яти поєдинках чемпіонату України.