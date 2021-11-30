У Китаї не планують переносити Олімпіаду через появу нового штаму COVID-19

Влада Китаю переконує в тому, що новий штам коронавірусу не вплине на проведення зимової Олімпіади-2022. Хоча саме через це відмінили Універсіаду-2021.

Олімпіаду не скасують

Всесвітня організація охорони здоров'я у листопаді повідомила про новий штам коронавірусу, який отримав назву Омікрон. Новий різновид вірусі виявили вже в 19 країнах.

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У Китаї наголосили, що готові проводити Олімпіаду навіть за таких епідемічних умов. Там запевняють, що Ігри переносити не збираються.

Влада країни зазначила, що має досвід у запобіганні та контролі коронавірусу.

Повністю упевнені, що Китай буде готовий приймати зимову Олімпіаду, як і планувалося, та проведе її успішно,

– сказав пресаташе міністра закордонних справ Чжао Ліцзянь.

Що відомо про новий штам коронавірусу

Новий варіант B.1.1.529 вперше зафіксували вчені з Імперського коледжу Лондона. Омікрон виділяється серед інших тим, що містить понад 50 мутацій.

Нині майже 3 чверті нових випадків COVID-19, зареєстрованих у Південній Африці, були ідентифіковані як штам Омікрон.

Останніми днями поширення нового варіанту зафіксували у Ботсвані, Німеччині, Чехії, Італії, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Канаді, а також у Гонконгу та Ізраїлі.

Наразі невідомо, чи викликає коронавірус штаму Омікрон тяжчий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані в молодих людей (студентів університетів), які, як правило, мають легший перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південній Африці є підвищеним.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.

Президент Росії Володимир Путін планує відвідати Олімпіаду-2022. Глава Китаю Сі Цзіньпін вже надіслав російському лідеру офіційне запрошення.

Натомість інші політичні лідери, як президент Джо Байден, оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади в Пекіні.

Зимову Універсіаду 2021 року скасовано через поширення у світі нового штаму COVID-19.