Китай вимагає сплатити величезну суму грошей, – Гераскевич про проблему на шляху до Пекіну

Вже 4 лютого у Пекіні розпочнуться Олімпійські ігри. Збірні з різних команд поступово вирушають до Китаю.

Проблеми з переправленням спорядження

Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив про проблеми, з якими зіштовхнулася команда, дорогою до Пекіну. У збірної виникли проблеми зі спорядженням.

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"Наша команда зіштовхнулась з черговою проблемою на шляху до Китаю. В цей раз, пов’язана з переправкою боб-саней, на яких Лідія Гунько буде змагатись.Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЦР тестування боб-саней та усіх речей, які знаходяться у контейнері, в якому це все прибуло у Китай. Як Ви думаєте, звідки будуть брати мазок?", – написав спортсмен у своєму інстаграмі.

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