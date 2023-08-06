Зі зброєю може багато чого статися: українська біатлоністка проти повернення росіян до змагань

Багато міжнародних спортивних федерацій дозволили росіянам повернутися до змагань, прикриваючись нейтральністю спортсменів. Однією з принципових та адекватних організацій виявилася міжнародна федерація біатлону.

У цьому виді спорту не граються у "нейтральність". Тому російські та білоруські спортсмени беруть участь тільки у внутрішніх змаганнях.

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Краще не ризикувати з поверненням росіян до змагань

Українська біатлоністка Любов Кип'яченкова поділилася думками щодо можливого виступу біатлоністів із країн-терористок під нейтральним прапором. Спортсменка розповіла, що таке питання обговорювалося з командою, але дуже сподівається, що до цього не дійде.

Ми не підтримуємо взагалі цю ідею. Ніякого нейтрального прапора, тому що багато російських спортсменів підтримують війну, вони про це говорять. Тому ми категорично говоримо "Ні". Ми не будемо їх сприймати в себе в спорті, ми навіть не можемо уявити, як це може відбуватися, коли є зброя, є все. Якщо хтось когось спровокує – може бути багато чого. А в нас в Україні ЗА це, як ви знаєте… (сміється),

– розповіла біатлоністка.

Спортсменка заявила, що тільки закони інших держав можуть зупинити українських біатлоністів від непоправного. Любов розраховує на подальшу підтримку від міжнародної федерації біатлону. Вона підкреслила, що російські спортсмени підтримують війну, тому навіть не може йти мова про їх повернення та розповіла, хто з російських спортсменів проявив себе з найогиднішої сторони:

"Це дуже важко, тим паче, коли ти бачиш, що російські спортсмени підтримують війну. Це ще більше тебе нервує. Просто немає розуміння, навіщо це говорити, навіщо це підтримувати. Ми не можемо увійти в це положення, одним словом. Я б сказала, що помітила таке за однією спортсменкою (найбільша підтримка війни – прим.) – це олімпійська чемпіонка з лижних гонок Вероніка Степанова. Вона підтримує війну, схвалює свого президента, підтримує його. Нам це незрозуміло".