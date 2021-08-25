Кінець епопеї: Гаррі Кейн визначився з клубом, де продовжить кар'єру

Нападник збірної Англії та лондонського Тоттенхема Гаррі Кейн визначився зі своїм клубним майбутнім. Гравець вирішив залишитися у Тоттенхемі ще на сезон.

Кейн залишається у Тоттенхемі

28-річний Гаррі Кейн 25 серпня оголосив, що не піде з команди у літнє трансферне вікно.

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Побачити такий прийом від фанатів "шпор" цієї неділі було неймовірно, як і читати слова підтримки в останні тижні. Цього літа я залишуся у Тоттенхемі й буду на всі 100% зосереджений на тому, щоб допомогти команді добитися успіху,

– написав форвард у твітері.

Кейну не вдалося покинути Тоттенхем

Британські ЗМІ протягом літа пов'язували Кейна з Манчестер Сіті. "Містяни" начебто були готові заплатити за нападника 150 мільйонів євро.

Повідомлялося, що Гаррі відмовився тренуватися з лондонцями і вимагав трансферу у Манчестер Сіті.

Згодом футболіст спростував цю інформацію.

17 серпня англієць вперше у сезоні займався разом з партнерами по команді. До цього Гаррі перебував в ізоляції після повернення з відпустки.