Кімі Райкконен за декілька годин продав унікальну Ferrari за 1,8 мільйона євро

Вже колишній гонщик Формули-1 Кімі Райкконен вирішив розпродати свою колекцію автомобілів. Під продаж потрапила й унікальна Ferrari F12 TDF.

У швейцарському автосалоні Carstar виставили на продаж Ferrari F12 TDF Райкконена за 189 тисяч швейцарських франків (понад 1,8 мільйона євро). І вже за кілька годин унікальний болід був проданий.

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Гоночний автомобіль було випущено у 2016 році. І за весь цей час він проїхав трохи більше 1800 кілометрів.

Ferrari пофарбована у червоний колір і нагадує ліврею гоночного боліда, за кермом якого Райкконен став переможцем Формули-1 у 2007 році. Правда на цьому автомобілі номер зображений "7", тоді як у 2007 році фін виступав ще під номером "6" (вже згодом він змінив його на "7"). Також в автомобілі на підголовниках вишито напис "Iceman" – саме таке прізвисько він отримав у світі автоперегонів.

Автомобілі Ferrari F12 TDF випускалися у 2015 – 2017 роках. Тоді він коштував 400 тисяч євро. Але випустили їх лише 799 штук. Відтак з того часу ці автомобілі дуже зросли в ціні.

Особливостями спорткара є форсований V-подібний 12-циліндровий двигун з робочою камерою 6,3 літра. В якості трансмісії використовується швидкісний "робот". Автомобіль розганяється до швидкості 100 км/год за 2,9 секунди. Максимальна швидкість – 340 км/год.