Карпати можуть зіграти з клубами Ла Ліги та виручити гроші для ЗСУ: Міністерство не дає дозвіл

У понеділок, 22 січня, футболісти львівських Карпат вийшли із відпустки. Гравці пройшли медичний огляд та приступили до роботи.

Лідер групи "А" після першого етапу Першої ліги сезону-2023/2024 розпочав збір у рідному Львові. Після чого планує поїхати на закордонний збір в Іспанію. Але Карпати досі не отримали дозволу на виїзд за кордон. Адже перетинати кордон дозволено лише клубам, які виступають у першості.

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Маркевич сподівається на здоровий глузд влади

Головний тренер "левів" Мирон Маркевич розповів про плани команди, які вони хочуть втілити на зборах. Також легендарний наставник зізнався, що на регіональному рівні клуб отримав повну довіру щодо питання закордонних зборів та участі на міжнародному турнірі в Іспанії. Натомість із фінальним рішенням зволікає Міністерство.

За словами 72-річного спеціаліста, "зелено-білі" вже надали усі необхідні документи, які підтверджують їх участь у турнірі. Мирон Богданович назвав клуби, з якими можуть зіграти його підопічні, якщо отримають дозвіл на перетин кордону. Цей перелік суперників приємно вражає.

В Іспанії повинні зіграти з норвезьким Согндалом, естонською Левадією, клубами Ла Ліги – Валенсією та Вільяреалом. Ба більше, ці поєдинки будуть транслюватися по телебаченню й всі зароблені кошти Карпати передадуть ЗСУ,

– заявив Маркевич-старший.

Маркевич: Ніби ті хлопці, що грають в Першій лізі – не українці

Легенда українського футболу не приховує свого подиву від нерішучості Міністерства, яке спирається на правило виїзду за кордон лише клубів-учасників УПЛ.

Ніби ті хлопці, що грають в Першій лізі – не українці. Тим паче, що ми даємо гарантії, що усі футболісти Карпат повернуться на Батьківщину. Зрештою, Карпати, які лідирують в Першій лізі, зараз успішно проходять атестацію, необхідну для виступів у Прем'єр-лізі,

– відповів тренер "левів".

Мирон Богданович додав, що львівський клуб вже взяв квитки на 9-те лютого у Валенсію та навіть забронював для команди готель. За його словами, у команди є ще 3 – 4 дні, аби дати остаточну відповідь організаторам турніру: приїдуть Карпати чи ні.

Маркевич сподівається, що клуб з міста Лева отримає позитивну відповідь від Міністерства та "добро" на виїзд за кордон.

До слова, вже 6 лютого у Карпат запланований контрольний спаринг. Після чого, у разі дозволу виїзду за кордон, команда Маркевича вирушить в Іспанію, де готуватиметься до чемпіонської гонки за вихід в УПЛ.

Перший офіційний матч у Першій лізі України "леви" проведуть 23 березня вдома проти Полтави.

"Зелено-білі" у першому етапі набрали 45 балів у 18-ти зіграних турах.

Свого часу Полісся, яке у сезоні-2023/2024, теж виїжджало на закордонний збір, хоча грало ще у Першій лізі України. Однак участь на турнірі дозволила житомирському клубі підготуватись у комфортних умовах.