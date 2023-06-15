Динамо дізналось першого суперника на зборах: Луческу зустрінеться із колишніми

Київське Динамо отримало свого першого суперника на літніх зборах. Команда Мірчі Луческу зійдеться з колишнім клубом румунського наставника.

5 липня київське Динамо зіграє проти бухарестського Динамо. Товариська зустріч відбудеться в австрійському місті Санкт-Файт-ан-дер-Глан на стадіоні "Жак Леман Арена".

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Перший спаринг-партнер киян

Це перший публічно оголошений спаринг для киян.

Перед цим бухарестський клуб запланував собі два спаринги проти словенського та угорського суперників (28 червня та 2 липня).

Це буде зустріч Луческу зі колишніми підопічними. "Містер" очолював бухарестське Динамо з 1885-го по 1990-й роки, а також пограв у ролі футболіста.



Спаринги бухарестського Динамо на літніх зборах / Фото з інстаграму румунського клубу

Раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс заявляв, що клуб наразі ще не визначився із країною, у якій команда проведе міжсезонні збори. "Біло-сині" обирали між Австрією та Швейцарією. Власник столичного клубу натякнув, що місце базування команди залежатиме від складу спарингів.

Киянам потрібно провести гарні збори, аби повернути себе на вершину УПЛ. Динамо вперше за довгий час посів місце за межами топ-3. За 30 турів підопічні Мірчі Луческу набрали 60 балів та стали четвертими за підсумками сезону УПЛ-2022/2023.

Динамо поступилось третій луганській Зорі 7 очками. Таким же було відставання від другого Дніпра-1. Обидва цих клуби набрали за сезон 67 пунктів. Відставання киян від чемпіона України Шахтаря склало 12 балів.

Сам Луческу заінтригував своїм майбутнім у столичному клубі. "Містер" заявив, що за декілька днів стане відомо, чи залишиться він у Динамо.