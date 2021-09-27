Кілька синців і чотири пояси, – Олександр Усик повернувся в Україну

Український боксер Олександр Усик у дуже доброму гуморі повернувся до України. Адже він виграв бій у британця Ентоні Джошуа за 4 чемпіонські титули – WBA, WBO, IBF і IBO.

Вночі 27 вересня літак із боксером приземлився у "Борисполі". У терміналі на Усика чекали фанати, близькі та журналісти. О 02:15 чемпіон влаштував невеличку пресконференцію.

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З якими думками летіли до України

Думки у мене – якнайшвидше побачити дітей своїх, які за мене дуже сильно переживали. І видихнути, відпочити спокійно.

Чи буде реванш

Про реванш говорити зарано. Спершу треба загоїти рани, які з'явилися і під час підготовки, і під час бою. Подякувати Богу за такий потрібний для країни й нашої команди виступ. І поїсти те, що досі їсти не дозволяли.



Усик повернувся до України в доброму гуморі / Фото Ельдара Сарахмана, УП

Про що говорили з Джошуа

З Джошуа після бою говорили ні про що, сміялися, згадували, коли один одного вперше побачили, за чим спостерігали.

Звідки були сили на гопак, тоді як Джошуа вже просто падав

Та не було сил... Емоції були.

Танцювати гопак, як сам Усик зізнався, боксер не планував: "Я багато речей роблю, про які підказує мені мій стан".



На обличчі боксера помітні синці та сліди розсічення / Фото Ельдара Сарахмана, УП

Коли будуть пояси

Тижнів через три. Їх мають зробити: вигравіювати там дату бою, місце, імена. І тоді вони приїдуть додому. Вони вже сумують за Україною і кажуть: "Саня, забери нас".

Як запам'ятався бій з технічного боку

Десь у третьому раунді я добре влучив у підборіддя Джошуа. Відчув, скажімо так, кров – і пішов. Той раунд був дуже напруженим. Але я був зібраним.

Також, за словами Усика, тренери давали під час бою цінні вказівки й повністю контролювали перебіг поєдинку.



У Києві Усик роздавав автографи та спілкувався з журналістами / Фото Ельдара Сарахмана, УП

Чи змінив вас цей бій із Джошуа

У відповідь на це питання Усик пожартував:

Ну, так. У мене розсічення на чолі, кілька синців – і чотири пояси.

На завершення розмови з журналістами Олександр Усик зізнався, що бути чемпіоном "прикольно" і отримав чергову порцію аплодисментів.

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