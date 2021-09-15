Килипко із повторенням результату Олімпіади-2020 виборола "срібло" Continental Tour

Українка Марина Килипко посіла друге місце на змаганнях Galà dei Castelli в швейцарській Беллінцоні. У стрибках з жердиною вона взяла висоту 4,50 м, після чого було три невдалих стрибка на 4,60 м.

Перше місце з результатом 4,70 м посіла словенка Тіна Шутей. Третє місце у білоруски Ірини Жук – 4,50 м.

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Килипко була однією з двох українок, що змагалися у Белінцоні. Ще одна – бігунка Вікторія Ткачук – стала третьою на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Змагання у Белінцоні стали для українки третіми у вересні. Перед ними Килипко посіла третє місце на турнірі у німецькому Карлсруе та стала четвертою в австрійському Іннсбруку.

Стрибки із жердиною. Фінал