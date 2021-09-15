Килипко із повторенням результату Олімпіади-2020 виборола "срібло" Continental Tour
15 вересня 2021 , 09:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українка Марина Килипко посіла друге місце на змаганнях Galà dei Castelli в швейцарській Беллінцоні. У стрибках з жердиною вона взяла висоту 4,50 м, після чого було три невдалих стрибка на 4,60 м.
Перше місце з результатом 4,70 м посіла словенка Тіна Шутей. Третє місце у білоруски Ірини Жук – 4,50 м.
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Килипко була однією з двох українок, що змагалися у Белінцоні. Ще одна – бігунка Вікторія Ткачук – стала третьою на дистанції 400 метрів з бар'єрами.
Змагання у Белінцоні стали для українки третіми у вересні. Перед ними Килипко посіла третє місце на турнірі у німецькому Карлсруе та стала четвертою в австрійському Іннсбруку.
Стрибки із жердиною. Фінал
- Тіна Шутей (Словенія) – 4.70 метри
- Марина Килипко (Україна) – 4.50 метри
- Іріна Жук (Білорусь) – 4.50 метри