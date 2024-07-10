Скандал у збірній Франції: Мбаппе відштовхнув фаната під час півфіналу Євро-2024 проти Іспанії

Новачок Реала не зміг допомогти Франції вийти у фінал чемпіонату Європи. Настрій Мбаппе зіпсував фанат, який прорвався до нього через стюардів.

На Євро-2024 визначився перший фіналіст турніру. Ним стала збірна Іспанії, яка у напруженому матчі 1/2 фіналу вибила збірну Франції, пише 24 Канал.

До теми До побачення, Мбаппе: Іспанія з шедевром Ямаля перемогла Францію та вийшла у фінал Євро-2024

Негостинний Мбаппе

Команда Дідьє Дешама першою забила завдяки удару головою від Коло Муані та асисту від Мбаппе. Втім вже до перерви вперед вийшли іспанці. Франція намагалась відігратися, але під завісу матчу лідера команди розізлив один із вболівальників.

В середині другого тайму фанат прорвався на поле, уникнувши стюардів. Хлопець із телефоном побіг у напрямку Мбаппе, щоб зробити селфі. Втім Кіліан не був налаштований на це, адже концентрувався на грі.

Відео зустрічі Мбаппе зі стрікером:

У підсумку нападник відштовхнув фаната, після чого попросив його залишити поле. Зрештою і стюарди встигли добігти до стрікера та вивести його зі стадіону.

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Відзначимо, що Мбаппе вже вигравав з Францією золото та срібло чемпіонату світу, тоді як на Євро ще не виходив навіть у фінал. У вирішальній грі чемпіонату Європи-2024 зіграє збірна Іспанії. Її суперником буде Англія або Нідерланди.