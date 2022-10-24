Купили любов до клубу: Мбаппе щороку отримуватиме бонус більший, аніж його річна зарплата

Влітку 2022 року французький нападник Кіліан Мбаппе міг покинути ПСЖ вільним агентом. Але підписав новий контракт з клубом, чим здивував вболівальників. За даними французьких ЗМІ, причиною стали гроші.

Багато хто очікував, що влітку Мбаппе перейде безкоштовно до мадридського Реала. сам гравець неодноразово заявляв, що хотів би виступати за цей клуб. Та й керівництво "вершкових" щосили прагнуло підписати талановитого нападника.

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Однак в ПСЖ намагалися домогтися того, щоб Мбаппе залишився. До нього навіть телефонував президент Франції Еммануель Макрон з цього приводу.

І неочікувано для всіх, Мбаппе таки підписав новий контракт з ПСЖ на три сезони – до 2025 року.

Гроші, гроші, гроші

Вже тоді мало в кого були сумніви про те, чому Мбаппе вирішив підписати новий контракт з ПСЖ. Перша – французький нападник отримав важелі впливу в клубі. Друга – гроші. Лишалося лише дізнатися, про яку суму йде мова.

Видання La Parisien встановило, що наступні три роки перебування Мбаппе в ПСЖ обійдуться французькому клубу в понад 630 мільйонів євро. Ця сума має три складові:

72 мільйони євро за сезон – стільки отримуватиме нападник щороку лише зарплати.

180 мільйонів євро – це бонус за підписання угоди у 2022 році. Ця сума буде виплачена трьома траншами не залежно від того, чи покине Мбаппе ПСЖ до закінчення контракту.

Третя частина – це так званий "бонус за лояльність". Після кожного літнього трансферного вікна Мбаппе отримуватиме від ПСЖ зазначену суму, якщо залишиться в клубі. За перший раз – 70 мільйонів євро, за другий – 80 мільйонів євро, і 90 мільйонів євро за третій раз.

Перевершив Мессі

У 2021 році розгорівся скандал через суми, які Барселона виплачувала Мессі. Як і у випадку з Мбаппе, окрім зарплати, там були й додаткові виплати. Тоді за чотири роки Мессі в Барселоні отримав понад 555 мільйонів євро. Саме шалена зарплата футболіста, яка призвела до боргів Барселони, і не дозволила клубу підписати новий контракт з Мессі. Тож влітку 2021 року він покинув Барселону вільним агентом та перейшов в ПСЖ.