Нова зірка Мадриду: коли Реал представить Мбаппе

Футболіст збірної Франції Кіліан Мбаппе перейшов у мадридський Реал з ПСЖ на правах вільного агента. "Королівський клуб" визначився з датою презентації зіркового француза.

У понеділок, 16 липня, Реал Мадрид планує представити спільноті Кіліана Мбаппе в якості гравця "вершкових". Презентація відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" о 13:00 за київським часом.

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Мбаппе отримав номер Кріштіану в Реалі

Французького форварда довго очікували в столиці Іспанії. В клубі мають надію, що гравець стане в ряд з такими легендарними футболістами як Кріштіану Роналду, Зінедін Зідан та інші.

На презентації Кіліана Мбаппе запланована церемонія на якій француз буде підписувати контракт з "Королівським клубом". Угода футболіста з Реалом розрахована на 5 років. Потім Кіліан поспілкується зі ЗМІ. В Реалі Мбаппе буде грати під номером 9.

З Монако в ПСЖ Мбаппе перейшов за 180 мільйонів євро. В складі паризького клубу Кіліан ставав 6 разів чемпіоном Францій та тричі вигравав кубок країни.

В сезоні-2023/2024 Кіліан Мбаппе в усіх турнірах за ПСЖ зіграв 46 матчів, за схемою гол плюс пас в своєму активі француз має 53 гольові дії. На Євро-2024 гравець забив 1 гол і дійшов зі збірною Франції до півфіналу.