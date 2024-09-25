Зірковий нападник Реала пропустить мадридське дербі: що сталось із гравцем "вершкових"

Травми є невід'ємною частиною у професійній кар'єрі футболіста. Зірковий нападник Реала пропустить мадридське дербі через отримане пошкодження у минулому матчі.

Кіліан Мбаппе отримав пошкодження у матчі 7-го туру Ла Ліги проти Депортіво Алавеса. Гравець пройшов медичне обстеження, яке визначило ступінь травми нападника, про це повідомляє пресслужба Реала.

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Мадридське дербі відбудеться без Мбаппе

25-річний форвард "Королівського клубу" страждав від болю у лівому стегні. Раніше, повідомляли про те, що скоріш за все француз травмував підколінне сухожилля, але після обстеження лікарі підтвердили пошкодження стегна.

Медики "Королівського клубу" повідомили, що термін відновлення гравця займатиме приблизно 2-3 тижні. Це означає, що Кіліан не допоможе "галактікос" у найближчих матчах.

Підкреслимо, що у грі проти Алавеса, яка відбулась 24 вересня, французький нападник відіграв 80 хвилин. На шляху до лави запасних Кіліан тримався за ліве стегно, щоб дати зрозуміти тренеру про проблему, яка виникла з ногою.

Зазначимо, що після гри Карло Анчелотті зізнався, що Мбаппе сам попросив його про заміну. Головний тренер "галактікос" заявив, що з гравцем все добре та він був перевантажений і попросив його поміняти за для уникнення проблем надалі.

Зазначимо, що у наступному турі Ла Ліги сезону-2024/2025 Реал зіграє на "Ванда Метрополітано" проти Атлетіко Мадрид – 29 вересня, о 22:00 (за київським часом). Кіліан Мбаппе не зіграє у першому для себе мадридському дербі.