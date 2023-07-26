Може стати суперником України: зірковий Кіліан Мбаппе має намір зіграти на Олімпійських іграх

Нападник ПСЖ мріє про виступи на домашній Олімпіаді. Кіліан навіть готовий висувати вимоги своїй новій команді заради участі у цьому турнірі.

Наступного літа у Парижі пройдуть Олімпійські ігри-2024. Серед них буде і футбольне змагання між 16-ма збірними зі всього світу.

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Учасником стане і збірна Франції, яка отримала місце на турнірі завдяки статусу країни-господарки. У самій країні всерйоз налаштовані запалити на Олімпіаді.

Поповнити олімпійську збірну має можливість один із найкращих футболістів світу Кіліан Мбаппе. Місцеві ЗМІ запевняють, що 24-річний форвард сам виявляє бажання зіграти на домашньому турнірі.

Мбаппе хоче на Олімпіаду

Гравець навіть ставитиме умову перед своїм наступним клубом, щоб не заважали йому поїхати на Олімпіаду та пропустити частину передсезонних зборів. Цю ініціативу Кіліана підтримує французька федерація та тренер команди Сільвен Ріпполь.

За правилами, до заявки олімпійської збірної мають потрапити не менше 19-ти гравців віком до 23 років. Ще три слоти тренери можуть використати на футболістів будь-якого віку.

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Франція скликає ветеранів

Саме одне із цих місць Мбаппе і має зайняти. Також Ріпполь має намір викликати на Олімпіаду заслужених ветеранів у особі Уго Льоріса та Рафаеля Варана.

Нагадаємо, що на останньому молодіжному Євро Франція дійшла до чвертьфіналу, де вилетіла від України. Команда Руслана Ротаня також виступить на Олімпійських іграх вперше у своїй історії.