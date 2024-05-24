Барселона погано ставиться до своїх легенд, – тренер Севільї

Кіке Санчес розкритикував Барселону за ситуацію з Хаві Ернандесом. Він вважає, що "каталонці" вже не вперше показують погане відношення до легенд команди.

Барселона звільнила Хаві Ернандеса з посади головного тренера після того, як вмовила його залишитись. Новим наставником стане Хансі Флік.

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Критика в бік Барселони

Тренер Севільї Кіке Санчес висловив свою думку про те, як "каталонці" вчинили з Хаві.

Я не повинен цього говорити, але як погано Барселона ставиться до своїх легенд. З Куманом, з Мессі, а з Хаві зараз, як погано. Я хотів би, щоб клуби ставилися до своїх легенд добре, фантастично добре. Це спадщина зв'язку від тренерів до вболівальників. Це багато що пов'язує,

– зазначив наставник.

Нагадаємо, що Хаві Ернандес очолив Барселону в листопаді 2021 року. У сезоні-2022/2023 він привів команду до лідерства в чемпіонаті Іспанії.