Публіка Вімблдона влаштувала овації Кіченок, яка заговорила про силу України: потужне відео

Еліна Світоліна не змогла пробитись у фінал Вімблдону, аби поборотись за головний трофей змагань. Однак за неї це зробила Людмила Кіченок.

Українська тенісистка у парі з хорватом Мате Павичем обіграли китаянку Сюй Іфань та бельгійця Йорана Флігена – 6:4, 6:7, 6:3. Людмила Кіченок тріумфувала у міксті на Вімблдоні-2023, пише 24 Канал.

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Кіченок: Я намагалася підбадьорити людей в Україні своїм виступом

Українська перемога таки засяяла на лондонському корті.

На церемонії нагородження слово надали переможці міксту. Людмила Кіченок звернулась до українських уболівальників та усіх земляків.

Я намагалася підбадьорити людей в Україні своїм виступом. Я сподіваюся, що це їм трохи допоможе, тому що вони борються за свою свободу,

– сказала Людмила.

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Після цих слів британська публіка стоячи влаштувала овації українці. На що Кіченок у мікрофон подякувала глядачам, які зібрались на трибунах центрального корту.

Відзначимо, що місцева публіка дуже тепло підтримувала усіх українських тенісисток по ходу Вімблдону-2023. Наприклад, навіть після поразки у півфіналі Світоліна покидала корт під шалені овації трибун та не змогла стримати сліз.