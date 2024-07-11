Капітан збірної Англії побив два історичні рекорди на Євро-2024: які досягнення йому підкорилися

У середу, 10 липня, відбувся другий півфінал чемпіонату Європи з футболу. В ньому зустрічалися збірні Англії та Нідерландів.

Команда Гарета Саутгейта вдруге поспіль вийшла у фінал континентальної першості. Вона здобула вольову перемогу з рахунком 2:1.

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Історичний гол Кейна

Один із голів у складі "трьох левів" забив капітан команди Гаррі Кейн. Він заробив пенальті, який самостійно й реалізував, перегравши голкіпера Барта Вербрюггена ідеальним ударом з 11-метрової позначки.

Для Кейна цей забитий м'яч став особливим. Він побив одразу два історичні рекорди.

Гол у ворота Нідерландів став шостим для англійського форварда у плей-оф чемпіонатів Європи. Він випередив Антуана Грізманна та відтепер є новим абсолютним одноосібним рекордсменом турніру.

Також це взяття воріт вивело Гаррі Кейна на перше місце серед бомбардирів у плей-оф великих міжнародних турнірів (чемпіонати Європи та світу) – 9 голів. Раніше він ділив лідерство з Гердом Мюллером, Мірославом Клозе, Антуаном Грізманном і Кіліаном Мбаппе (по 8 м'ячів).

. Наразі капітан збірної Англії є одним із лідерів бомбардирської гонки на Євро-2024. Він забив три м'ячі, стільки ж в активі мають: Коді Гакпо (Нідерланди), Жорж Мікаутадзе (Грузія), Джамал Мусіала (Німеччина), Іван Шранц (Словаччина) та Дані Ольмо (Іспанія).

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2024 збірна Англії зустрінеться з Іспанією. Матч відбудеться у Берліні 14 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.