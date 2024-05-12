Легіонер, якому вказав на двері Шахтар, забив дебютний гол за океаном: яскраве відео

Кевін Келсі дебютував у футболці американського Цинциннаті. Венесуелець вже у своєму першому поєдинку відзначився результативним ударом.

Легіонер розпочав гру у запасі гостей та з'явився на полі лише на 67-й хвилині замість Корі Бейрда. Рахунок у матчі Коламбус Крю – Цинциннаті був мировим 0:0, пише 24 Канал.

До теми Якнайдалі від війни: Шахтар відправив талановитого легіонера в оренду за океан

Забив вже у своєму першому матчі

Кевіну знадобилось менше 10 хвилин, щоб відкрити рахунок у грі. На 74-й хвилині Келсі головою замкнув передачу на дальню стійку та вивів гостей уперед 0:1. Венесуельський нападник розмочив свій показник голів у новій команді.

Відео дебютного голу Келсі за Цинциннаті

Вже через дві хвилини Цинциннаті подвоїв свою перевагу 0:2. Голом відзначився Акоста. Господарів вистачило лише на те, щоб скоротити відставання до мінімуму 1:2.

Цинциннаті із дебютним голом новачка перемогло на виїзді Коламбус Крю.

Завдяки цій звитязі клуб Келсі набрав вже 24 бали після 12-ти зіграних матчів. Цинциннаті йде другим, відстаючи від лідера, яким є Інтер Маямі, лише на 3 очки. Щоправда, команда Ліонеля Мессі вже провела свій поєдинок 13-го туру американської МЛС.

Відзначимо, що лише 23 квітня Цинциннаті орендувало Келсі у Шахтаря. Співпраця розрахована до кінця 2024-го року. В американського клубу прописана опція викупу угоди футболіста із Венесуели.

Цікаво, що 11 травня Шахтар, якому належить контракт футболіста, мінімально обіграв Динамо в українському Класичному 1:0. Завдяки цій перемозі "гірники" достроково стали чемпіонами України-2023/2024.