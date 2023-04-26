Одні з найперспективніших у світі: три гравці Української Прем'єр-ліги, на яких можна покластися

Три молодих виконавця, які виступають в УПЛ порапили до списку найперспективніших футболістів світу. Два українських гравця та один легіонер опинился у переліку.

Голкіпер Зорі Олександр Сапутін, опорний півзахисник Руха Марко Сапуга та центральний нападник Шахтаря Кевін Келсі визнані одними з найперспективніших гравців світу. Кожен ледь-ледь "проліз" у свою номінацію.

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Майбутнє УПЛ

Міжнародний центр спортивних досліджень, відомий переважно під ініціалами CIES склав список 200 найперспективніших футболістів світу на даний момент. До конкретних номінацій і потрапили представники Української Прем'єр-ліги. CIES також вибрала з двох сотень виконавців ще 20 футболістів, які точно мають "вистрілити" у майбутньому, проте зірки УПЛ туди не потрапили.

Голкіпер Зорі 19-річний Олександр Сапутін зайняв 10-у позицію серед списку найперспективніших голкіперів світу. Переможцем ж у голкіперській номінації став болгарський виконавець Пламен Андреєв з Софії. Щодо опорних захисників, то футболіст Руха 19-річний Марко Сапуга опинився на 19-ій позиції найперспективніших представників цієї позиції, а переможцем номінації став опорник Антверпена Артур Вермерен.

Також до списку майбутніх зірок потрапив і новоспечений легіонер УПЛ Кевін Келсі. Венесуелець з Шахтаря опинився на 19-му місці у списку найперспективніших центрфорвардів. Перша сходинка ж дісталася Маркосу Леонардо з бразильського Сантоса. Не дарма Даріо Срна раніше казав, що "гірники" переключилися з бразильського вектора розвитку клуба. Наразі "кроти" шукають перспективних футболістів у Венесуелі, Колумбії та Еквадорі.

Топ-20 найперспективніших футболістів світу / CIES