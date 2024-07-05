Кінець епохи: Де Брюйне вирішив залишити Манчестер Сіті – в який клуб перейде бельгієць

Сезон-2023/2024 може стати останнім для Кевіна Де Брюйне у складі "містян". Зірковий футболіст отримав привабливу пропозицію та готовий залишити Європу.

33-річний півзахисник чинного чемпіона АПЛ вже у нинішнє трансферне вікно погодився змінити Англію на Саудівську Аравію. Про це повідомив відомий журналіст Руді Галетті,

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Може стати одноклубником Бензема

За його інформацією, Кевін де Брюйне дав усну згоду на трансфер в Аль-Іттіхад. За цю команду вже грають Карім Бензема, Н'Голо Канте та Фабіньйо.

Тепер саудівському клубу потрібно домовитись про трансфер із Манчестер Сіті. Повідомляється, що "містяни" не будуть проти та готові відпустити свою легенду.

. В сезоні-2023/2024 Кевін де Брюйне провів за МанСіті 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 18 асистів.

Нагадаємо, що бельгієць виступає за "містян" з 2015 року. За цей час він здобув із клубом 18 трофеїв, зокрема, 6 чемпіонств АПЛ та тріумф у Лізі чемпіонів.