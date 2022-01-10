Керівництво Дженоа вагається шодо звільнення Шевченка: в контракті українця шалена компенсація

Андрій Шевченко опинився на межі звільнення з Дженоа. Однак керівництво клубу може і не піти на такий крок через фінансові умови.

Шевченко став тренером Дженоа 7 листопада 2021 року, підписавши з клубом контракт до 30 червня 2024 року. 9 січня 2022 року команда під його керівництвом провела 10 матчів, здобувши перемогу лише в одному з них – проти Салернітани в Кубку Італії. Натомість в чемпіонаті зазнала шість поразок, у тому числі одному з головних конкурентів за виживання – Спеції, де виступає українець Віктор Коваленко.

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Сам Шевченко на цьому матчі не був присутній – в нього позитивний тест на коронавірус.

Вже після гри в Італії заговорили про ймовірну відставку Шевченка. Адже команда йде на передостанньому місці в турнірній таблиці.

На те, що він продовжить працювати з командою після цієї дати – коефіцієнт 2,2.

Однак в керівництва Дженоа є те, що стримує їх від такого кроку – сума відступних, прописана в контракті. Якщо Шевченка та його тренерський штаб таки вирішать звільнити, клубу доведеться виплатити їм 10 мільйонів євро компенсації. Для прикладу, увесь тренерський штаб Дженоа отримує 7 мільйонів євро на рік. Сам головний тренер генуезького клубу заробляє 1,8 мільйона євро на рік.