Українці Керімов та Никифорук вибороли для України перші медалі ЧЄ з боротьби

Українські борці Каміль Керімов та Ігор Никифорук стали володарями бронзових нагород чемпіонату Європи, який проходить у Варшаві.

Карімов в поєдинку за "бронзу" у ваговій категорії до 57 кілограм поборов Міку Саліма Наїма з Болгарії – 9:4.

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Ігор Никифорук здобув нагороду у вазі до 70 кілограм. У бронзовому фіналі Никифорук повинен був зійтися з представником Великобританії Миколу Кожокару, але він знявся зі змагань.

Виступ інших українців

Українець Андрій Свирид (65 кг) поступився місцем на п'єдесталі Аліму Рахімзаде з Азербайджану (2:3), посівши у підсумку 5 місце.

Також український борець вільного стилю Андрій Джелеп (до 61 кілограму) вийшов у фінал. 21 квітня в бронзовому фіналі у ваговій категорії від 125 кг виступить українець Олександр Хоцянівський. Суперником нашого борця стане угорець Даніель Лігеті.

Чемпіонат Європи в трьох стилях боротьби – вільної, жіночої та греко-римської – пройде до 26 квітня.