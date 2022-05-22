Кендзьора гучно грюкнув дверима у футболці Леха: відео голу динамівця
Лех 22 травня домашнім матчем проти Заглембе закінчив для себе сезон-2021/2022. Динамівець Томаш Кендзьора відкрив рахунок у зустрічі.
Результативно попрощався з командою
Томаш Кедзьора вийшов у стартовому матчі польського Леха та провів на футбольному полі увесь поєдинок. Зустріч проти Заглембе стала останньою для поляка в Екстраклясі, пише 24 канал.
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Нагадаємо, що Кендзьора виступав у Польщі на правах оренди. Його контракт належить київського Динамо. Томаш своїм гольовим пострілом відкрив рахунок у грі останнього туру. Захисник у прямому значенні цього слова заніс м'яч у ворота після подачі у штрафний суперника.
Томаш змінив нулі на табло вже на 10-й хвилині. До перерви Лех подвоїв свою перевагу. А після відпочинку дозволив опоненту відквитати один гол із пенальті.
Відео голу Кендзьори
У підсумку – 2:1 Лех перемогою закінчив сезон-2021/2022. Клуб Кендзьори ще до цього матчу вже достроково оформив звання чемпіона Екстракляси. За 34 поєдинки Лех здобув 74 очки. Найближчий суперник, яким був Ракув, поступився лідеру п'ятьма балами. Трійку призерів замкнула Погонь.
Кендзьора голом попрощався з Лехом. Томаш повертається у розташування Динамо. Наразі невідома доля наступного сезону в Україні, тому, де опиниться захисник далі під великим питанням. Кияни за те, щоб провести наступний чемпіонат УПЛ за кордоном. "Біло-сині" схиляються до варіанту з Туреччиною.
Головне про кар'єру Томаша Кендзьори
- Томаш Кендзбора – вихованець польського Леха, за який виступав до літа 2017 року. Після чого підписав контракт із Динамо.
- У складі киян став основним гравцем лінії захисту. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну був змушений шукати ігрову практику за межами країни. Футболіст повернувся у рідний Лех, але тепер лише на правах оренди. 30 червня 2022-го року його орендна угода з поляками спливає, після чого він повернеться в український гранд.
- У сезоні-2021/2022 Кендзьора провів 29 матчів, у яких забив два голи. Його контракт із Динамо розрахований до кінця червня 2024-го.