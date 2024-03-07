Ганьба від КДК: Оболонь оштрафували через символічний удар захисника України

Матч 18-го туру між Оболоню та Чорноморцем став першим офіційним поєдинком УПЛ-2023/2024 для обох клубів у новому 2024-му році. Команди не змогли визначити переможця зустрічі.

Той поєдинок закінчився нічиєю 1:1. На гол Краснопіра відповів Штогрін, який завдав першого удару від Чорноморця у цьому поєдинку.

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Жахливе рішення КДК УАФ

Сам матч розпочався, як і більшість поєдинку УПЛ, із символічного удару. Перший дотик до м'яча зробив український військовий Денис Дикий, який пішов із футбольного поля під овації трибун та із футболкою Оболоні з усіма автографами футболістів команди.

7 березня журналіст та відомий коментатор Володимир Звєров повідомив цікавий факт, який стався після цього поєдинку у столиці України.

Виявилось, що Оболонь отримала штраф у розмірі 3 тисяч гривень. Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) УАФ оштрафував клуби через те, що стартовий свисток судді не пролунав у запланований час 15:30, а розпочався на 3 хвилини пізніше.

Футболісти одеського Чорноморця затримались на 2 хвилини у роздягальні, а у передматчевих заходах не було інформації про відведення часу на символічний удар військового, який переніс гру на 1 хвилину.

КДК оштрафував клуб через захисника України, які жертвує своїм здоров'ям, силами та життям, аби футбол в нашій країні більше не ставав на паузу, а ці представники КДК могли продовжувати свою роботу. Ганебне рішення від Комітету УАФ, адже більшість цих військових у минулому були учасниками футбольних фанатських рухів.

"Так, за моєю інформацією, написав у рапорті делегат УАФ Юрій Нестрига. На основі рапорту КДК вже оштрафував клуби на гроші (маленькі, фактично сльози), але суть не в цьому. Суть в тому, що Оболонь, у передматчевому райдері таки прописала – о 15:30 має бути символічний удар по м'ячу. Питання: на основі чого делегат оштрафував киян?", – зауважив журналіст.

Вдумайтеся. Людина, яка своєю самовідданістю дарує нам можливість грати і дивитися футбол, приїжджає на гру. Йому аплодують 1000+ людей. Клуб-господар офіційно попереджає про це. Делегат пише – не попередили,

– заявив Звєров.

Відзначимо, що після цього матчу Оболонь провела свою гру у рамках 19-го туру УПЛ. Продовжити свою безпрограшну серію "пивоварам" не вдалось. Дніпро-1 мінімально здолав Оболонь у Києві 0:1. Єдиний гол у цьому матчі забив нападник дніпрян Філіппов.

Військовий зробив символічний удар у матчі Оболонь – Чорноморець / Фото Оболоні

Вже 7 березня стартує 20-й тур УПЛ. Оболонь свій поєдинок проведе 9 березня на виїзді проти лідера сезону Кривбаса (початок о 18:00). Чорноморець теж зіграє 9 березня проти Ворскли (13:00 в Одесі).