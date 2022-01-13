Казахстанський боєць оголосив про закінчення кар'єри після побиттям ОМОНом

Казахстанський боєць змішаних єдиноборств Куат Хамітов заявив, що закінчує професійну кар'єру. Це сталося після того, як він був затриманий в себе вдома та побитий бійцями ОМОН за участь в протестах в Казахстані.

Куата Хамітова затримали 11 січня, коли він перебував в себе вдома. До нього прийшли десять бійців ОМОНу. Після того, як йому зв'язали руки, його побили та забрали до поліції разом з батьком. Там його утримували близько шести годин та били.

Сам боєць заявив, що перед затриманням мав розмову з працівниками КНБ. І вони домовилися зустрітися. І коли він був вдома та готувався до цієї зустрічі, до нього і прийшли спецпризначенці.

При цьому правоохоронці під час побиття звинувачували Хамітова в тому, що через нього загинули поліцейські під час акцій протесту.

Читайте також Вбивства протестувальників у Казахстані: ООН вимагає розслідування

Після цього його відпустили додому, так і не висунувши жодних звинувачень.

"Я планував ще років п'ять виступати, продовжувати кар'єру, славити країну… Але оскільки вся ця ситуація сталася не без участі правоохоронних органів, я вирішив завершити кар'єру. Я офіційно завершую свою спортивну кар'єру. Для мене починається нова кар'єра, новий розділ у моєму житті", – заявив Куат Хамітов.

Протести у Казахстані: що відомо