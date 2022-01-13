Казахстанський боєць оголосив про закінчення кар'єри після побиттям ОМОНом
Джерело:інстаграм Куата Хамітова
Казахстанський боєць змішаних єдиноборств Куат Хамітов заявив, що закінчує професійну кар'єру. Це сталося після того, як він був затриманий в себе вдома та побитий бійцями ОМОН за участь в протестах в Казахстані.
Куата Хамітова затримали 11 січня, коли він перебував в себе вдома. До нього прийшли десять бійців ОМОНу. Після того, як йому зв'язали руки, його побили та забрали до поліції разом з батьком. Там його утримували близько шести годин та били.
Сам боєць заявив, що перед затриманням мав розмову з працівниками КНБ. І вони домовилися зустрітися. І коли він був вдома та готувався до цієї зустрічі, до нього і прийшли спецпризначенці.
При цьому правоохоронці під час побиття звинувачували Хамітова в тому, що через нього загинули поліцейські під час акцій протесту.
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Після цього його відпустили додому, так і не висунувши жодних звинувачень.
"Я планував ще років п'ять виступати, продовжувати кар'єру, славити країну… Але оскільки вся ця ситуація сталася не без участі правоохоронних органів, я вирішив завершити кар'єру. Я офіційно завершую свою спортивну кар'єру. Для мене починається нова кар'єра, новий розділ у моєму житті", – заявив Куат Хамітов.
Протести у Казахстані: що відомо
- Масштабні протести спалахнули в Казахстані 3 січня 2022 року. Спершу причиною стало підвищення вартості газу вдвічі.
- Однак після того, як влада виконала вимоги – мітингувальники не розійшлися. У них з'явилися політичні вимоги – зокрема повалення впливу першого президента Нурсултана Назарбаєва та боротьба з корупцією.
- Через протести в країні був відсутній доступ до інтернету, а подекуди й мобільний зв'язок. Також були випадки мародерства. По всій території Казахстану президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив режим надзвичайного стану.
- Не усі казахські військові погоджувалися на придушення акцій протесту. Відтак Токаєв звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку – Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Таджикистану по допомогу. Так звані "миротворці" брали участь у зачистках, зокрема в аеропорті міста Алмати.
- У Кремлі заявили, що загалом у Казахстан відправили 2 030 іноземних "миротворців".
- 11 січня з'явилася інформація про те, що основну місію миротворчих сил країн Організації Договору про колективну безпеку у Казахстані завершили. 13 січня стартувало поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Воно триватиме 10 днів.
- Під час протестів затримали приблизно 8 тисяч людей. Жертвами стали щонайменше 164 осіб, серед яких 3 – діти.