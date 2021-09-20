У Казахстані голкіпер жорстко вдарив свого одноклубника після пропущеного голу: відео

20 вересня 2021 , 19:41
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Джерело:

24 канал

У матчі молодіжної ліги Казахстану воротар Торпедо з Усть-Каменогорська Антон Осокін агресивно відреагував на дії одноклубника Кирила Індюкова після пропущеного гола в грі з Актобе.

Осокін накинувся з кулаками на свого одноклубника Індюкова в матчі з Актобе. Осокін вдарив Індюкова кулаком по обличчю після пропущеного гола.

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Гра завершилася перемогою Актобе з рахунком – 7:2.

Відео епізоду

  • Після цього успіху Актобе з дев'ятьма очками займає третє місце в турнірній таблиці. Торпедо з шістьма балами розташовується на шостій позиції. Першу сходинку займають хокеїсти Барису. В їх активі також дев'ять очок, однак вони мають кращу різницю забитих і пропущених шайб.
  • Участь в турнірі беруть 12 команд. Чинним переможцем молодіжної ліги Казахстану є Барис, який у фінальній серії минулого року виявився сильнішим якраз за Торпедо.
Автор: Юрій Семенюк