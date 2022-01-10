Казахстан скасував товариські матчі проти футзальної збірної України, яка готується до Євро-2022

Збірна України з футзалу в рамках підготовки до чемпіонату Європи планувала провести два матчі проти збірної Казахстану. Але ці матчі не відбудуться.

Товариські матчі між збірними України та Казахстану з футзалу були заплановані на 13 та 15 січня в Бучі.

Та за декілька днів до матчу Асоціація футзалу України отримала лист від Казахстанської федерації футболу, в якому йдеться про те, що "через введення на території країни надзвичайного стану, збірна Казахстану не має можливості вилетіти до України в зазначені дати".

Читайте також Казахстанський злам: кремлівська інтервенція як привід нападу на Україну

Саме матчами проти збірної Казахстану українська команда планувала закінчити підготовку до фінального турніру Євро-2022, який стартує 19 січня. В цей день збірна України зіграє проти Нідерландів.

Також в суперниках українців – збірні Сербії (23 січня) та Португалії (28 січня).

У чвертьфінал вийдуть дві кращі команди з кожної групи.

Дивіться відео про масові протести в Казахстані