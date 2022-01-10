Казахстан скасував товариські матчі проти футзальної збірної України, яка готується до Євро-2022
Джерело:Асоціація футзалу України
Збірна України з футзалу в рамках підготовки до чемпіонату Європи планувала провести два матчі проти збірної Казахстану. Але ці матчі не відбудуться.
Товариські матчі між збірними України та Казахстану з футзалу були заплановані на 13 та 15 січня в Бучі.
Та за декілька днів до матчу Асоціація футзалу України отримала лист від Казахстанської федерації футболу, в якому йдеться про те, що "через введення на території країни надзвичайного стану, збірна Казахстану не має можливості вилетіти до України в зазначені дати".
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Саме матчами проти збірної Казахстану українська команда планувала закінчити підготовку до фінального турніру Євро-2022, який стартує 19 січня. В цей день збірна України зіграє проти Нідерландів.
Також в суперниках українців – збірні Сербії (23 січня) та Португалії (28 січня).
У чвертьфінал вийдуть дві кращі команди з кожної групи.
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