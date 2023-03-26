Три голи за 15 хвилин: Казахстан неймовірним камбеком здолав Данію з першої корзини – відеоогляд

Збірна Казахстану усіма силами демонструє, що вони не простий горішок. "Яструби" не на жарт шокували збірну Данії.

Казахстан – Данія 3:2

Голи: Зайнутдінов, 74, Тагиберген, 86, Аймбетов, 89 – Гейлунд, 21, 36

Збірні Казахстану та Данії провели зустріч в рамках другого туру кваліфікації до Євро-2024, з якої переможцями неочікувано вийшли "яструби". Казахи влаштували справжнє свято для своїх фанатів та шок для вболівальників данців, пише 24 Канал.

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Гра до останньої хвилини

"Багряна гвардія" до матчу підійшла не тільки в ролі фаворита зустрічі, а й усієї групи, оскільки вони сіялися з першої корзини. До того ж данці у матчі першого здолали збірну Фінляндії (3:1), наприкінці дотиснувши свого суперника. А от казахи свій перший поєдинок програли збірній Словенії (1:2), тому в них горіли очі, аби брати хоч якісь очки.

Перший тайм для збірної Данії видався на "ура", оскільки за підсумками першої половини "червона гвардія" вела у матчі з рахунком 0:2. Дублем відзначився юний нападник данців Расмус Гейлунд, який спершу на 21-ій хвилині, побачивши, що воротар казахів вийшов з воріт, блискучим ударом перекинув голкіпера суперника. А вже на 36-ій хвилині матчу 20-річний форвард після метушні у карному майданчику Казахстану підхопив м'яч та з легкістю переправив його у сітку воріт.

"Яструби" ж вирішили потримати інтригу до останньої п'ятнадцятихвилинки. Уже на 74-ій зустрічі казахи розпочали свою переможну ходу, отримавши право пробити одинадцятиметровий удар. Бахтійор Зайнутдінов своєю чергою відправив "шкіряного" у "дев'ятку", подарувавши своїй країні надію.

Казахи вірили у свої сили й уже на 86-ій хвилині матчу Асхат Тагиберген зрівняв рахунок на табло. Футболіст "яструбів" дістався до м'яча та сильно пробив здалеку, прийнявши правильне рішення, оскільки "сфера" залетіла у праву "дев'ятку" воріт – 2:2.

Та от справжня феєрія на стадіоні відбулася на 89-ій хвилині зустрічі, оскільки казахи довели свій камбек до реальності. Абат Аймбетов забив із доволі складного становища, високо вистрибнувши та потужним ударом головою замкнувши навіс. Трибуни шаленіли від щастя.

Таким чином казахи здобули свою першу перемогу у відборі та завдали дебютної поразки данцям. "Яструби" продемонстрували на що вони здатні, а от данцям час взятися за голову та грати до самого кінця.

Відеоогляд матчу Казахстан – Данія: