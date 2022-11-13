Всі святкують звільнення Херсона: на матчі Шахтаря в УПЛ на поле винесли кавун – фото

Донеччани привітали херсонців зі звільненням від російських окупантів. Клуб виніс на матч чемпіонату кавун, оскільки цей регіон славиться саме вирощуванням цього плоду.

Кавун на полі

У неділю відбувся центральний матч 13 туру чемпіонату України. У Львові Шахтар не зміг переграти Зорю, команди забили по два м'ячі.

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Перед поєдинком донеччани потішили вболівальників яскравою акцією. Виходячи на поле, головна арбітриня поєдинку Катерина Монзуль тримала в руках кавуна. "Особливий м'яч на сьогоднішній грі", – так Шахтар підписав це фото у соцмережах.

Нескладно здогадатись, що клуб присвятив цю акцію деокупаціїХерсона від російських загарбників. 11 листопада обласний центр було звільнено після восьми місяців окупації.





Шахтар святкує звільнення Херсона / твітер Шахтаря

Неідеальне суддівство

До слова, суддівство Катерини Монзуль викликало чимало питань у тренера донеччан. Арбітриня не зарахувала два м'ячі "гірників", які Ігор Йовічевіч вважає чистими.

Суддівство нам не допомагає, це очевидно. Щоб ніхто не думав, начебто судді нам допомагають. Сьогодні був доказ цьому: абсолютно чистий перший гол. І другий гол теж. Суддівство також має свій комітет, що розбирає гру, як я розбираю гру своєї команди. Вони повинні зробити висновки. Це два чисті голи. Перший – точно, Степаненко не грав у той м’яч, забив інший футболіст. І ми говоримо про явну помилку. Очевидно, що сьогодні суддівство було не на нашу користь,

– заявив коуч.

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Після 11-ти матчів Шахтар іде на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" відстають від Дніпра-1 на п'ять балів, маючи при цьому поєдинок в запасі. Саме із командою Олександра Кучера донеччани відіграють наступний матч.