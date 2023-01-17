Дружина Усика привітала коханого з днем народження: милі фото зіркової пари

Катерина Усик опублікувала в соціальній мережі вітання з днем народження свого чоловіка. Свій допис вона доповнила кількома спільними фото.

17 січня свій день народження святкує один з найкращих українських боксерів усіх часів Олександр Усик. Прославленому чемпіону виповнилося 36 років.

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Ніжне привітання дружини Усика

У соціальній мережі Instagram Олександра привітала його дружина Катерина. Для того, щоб висловити свої почуття до коханого їй вистачило кілька слів.

Безмежно кохаю. З Днем Народження,

– написала Катерина Усик.

Свій допис дружина Усика доповнила світлинами спільної фотосесії з Олександром та сердечками.

Катерина та Олександр Усики / instagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, що Олександр та Катерина у шлюбі з 2009 року. Вони виховують трьох дітей – доньку Єлизавету та синів Кирила і Михайла.

Спортивні досягнення Усика

Олександр Усик – діючий чемпіон світу за версіями WBA super, WBO, IBF, IBO и The Ring у надважкій вазі.

21 липня 2018 року він став першим українцем, який став абсолютним чемпіоном світу.

Олександр володів титулами чемпіона світу чотирьох найавторитетніших боксерських організацій у першій важкій вазі.

У 2012 році Усик став олімпійським чемпіоном.

На його рахунку золоті нагороди чемпіонату Європи 2008 та світу 2011.