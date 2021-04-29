Козлова вслід за Світоліною покинула змагання у Мадриді

Українська тенісистка Катерина Козлова зазнала поразки в 1/32 фіналу ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді. Козлова поступилася досвідченій німкені Лаурі Зігемунд.

Катерина Козлова – Лаура Зігемунд 0:2 (4:6, 2:6)

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Поєдинок між Козловою та Зігемунд тривав майже 2 години.

Українка вдало розпочала матч. Зробивши брейк у стартовому геймі, Козлова вийшла вперед 3:1. Однак у восьмому геймі Зігемунд відповіла зворотним брейком і, захистивши подачу, вийшла вперед – 5:4.

У 10 геймі німкеня виграла сет на подачі Катерини. 33-річна Лаура реалізувала свій перший сет-пойнт.

Козлова вдало розпочала й другий сет. Зробивши брейк, українка повела 2:1. Та після цього Зігемунд виграла 5 поспіль геймів та здобула перемогу.