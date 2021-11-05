Катарський клуб погодився відпустити Хаві у Барселону

Катарський Аль-Садд оголосив про відхід свого головного тренера Хаві Ернандеса до Барселони. Клуб заявив, що відпускає наставника в обмін на виплату відступних.

"Хаві – важлива частина історії Аль-Садда"

Аль-Садд повідомив, що обидва клуби досягли домовленості. Термін контракту Хаві з Барселоною не уточнюється.

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Адміністрація Аль-Садд погодилася відпустити Хаві до Барселони після оплати обговореного в контракті пункту про достроковий відхід. Також домовилися про співпрацю з Барселоною в майбутньому. Хаві – важлива частина історії Аль-Садда, і ми бажаємо йому успіхів,

– йдеться у повідомленні катарського клубу.

Барселона виплатить Аль-Садду відступні, раніше з'являлася інформація, що вони становитимуть 5 мільйонів євро.

Раніше видання Mundo Deportivo повідомляло, що в Барселоні Хаві зароблятиме менше, ніж у Катарі. Також значна частина грошових виплат залежатиме від досягнутих з командою завдань.