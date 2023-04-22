Катаріна Завацька (Україна) – Деаю Херджелаш (Боснія та Герцеговина) 2:1 (6:1 / 6:7 / 6:2)

В італійській Санта-Маргеріта-ді-Пулі підходить до завершення жіночий тенісний турнір серії ITF W25. Участь у ньому бере і сьома ракетка України Катаріна Завацька, пише 24 канал.

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Спортсменка з Луцька була однією з фавориток турніру і на справі підтверджує цей статус. На шляху до півфіналу Катаріна вибила зі змагання француженку Робб, болгарку Топалову та росіянку Макарову.

За крок до фіналу Завацька зустрілась із боснійською тенісисткою Деаю Херджелаш. Українка без проблем виграла перший сет (6:1) і мала закривати гру у другому, але поступилась на тайбрейку.

Втім клас взяв своє і третій сет Завацька взяла впевнено (6:2). Це дозволило спортсменці вийти у шостий фінал в кар'єрі. На її рахунку шість трофеїв, останні вона виграла у липні 2019 року.

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Тоді Катаріна тріумфувала у Б'єллі (Італія) та Контрексевілі (Франція). Суперницею представниці України стане Сара Цакаревіч, яка йде аж на 518 місці у рейтингу WTA. Для порівняння: Завацька посідає 262 місце.

До слова. У свій останній фінал Катаріна виходила у жовтні 2022 року. На турнірі у португальському Лоле українка поступилась Вікторії Хіменес-Касінцевій з Андорри.