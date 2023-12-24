Українська тенісистка заручилася із російським тенісистом: як він висловився про війну

Українська тенісистка Катаріна Завацька незабаром вийде заміж. Обранцем уроженки Луцька став російський тенісист Ален Авідзба.

Катаріна Завацька зустрічається з Аленом Авідзбою вже понад шість років. Про свої заручини пара повідомила символічним відео в інстаграм.

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У невеличкому ролику Завацька малює картинку. Вона зобразила тропічний острів, на якому чоловіча рука тримає жіночу руку з обручкою. Можна зрозуміти, що Авідзба та Завацька побралися під час спільного відпочинку на Мальдівах в листопаді цього року.

Завацька повідомила про заручини: дивіться відео

Що відомо про майбутнього чоловіка Завацької

Ален Авідзба народився в російському Сочі. Він має абхазьке походження.

У 14 років він став переможцем юніорського турніру Christmas Cup.

У червні 2018 року виграв турнір серії ITF Futures у Тулузі. Найвищий рейтинг ATP у нього був наприкінці квітня 2019 року – 380.

Востаннє він виходив на корт ще в жовтні 2021 року і наразі в рейтингу ATP він скотився на 1635 місце.

Катаріна Завацька та Ален Авідзба на відпочинку / instagram.com/katya_zavatska_

Як Авідзба прокоментував війну в Україні

Цікаво, що його день народження збігається з початком повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого. Проте Авідзба довго не міг сформулювати своє ставлення до війни. Лише через три місяці він написав пост в інстаграмі, в якому закликав до миру у всьому світі. Засудити агресора в нього не вистачило мужності.

Авідзба висловився про війну в Україні / instagram.com/alenav1dzba