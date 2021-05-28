Взяла реванш у росіянки: українка Завацька пробилася в основну сітку Ролан Гаррос

Українська тенісистка Катаріна Завацька успішно пройшла кваліфікацію Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У фіналі кваліфікації вона обіграла росіянку Анастасію Гасанову – 6:2, 6:1. Раніше в цьому році Завацька програла Гасановій на змаганнях в Санкт-Петербурзі.

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21-річна українка повторила свій особистий рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції і другий рік поспіль виступить в основі турніру. У минулому сезоні Завацкий програла в стартовому матчі в Парижі Кікі Бертенс.

Катаріна вперше в кар'єрі візьме участь в двох розіграшах одного з "Шоломів" в основі (раніше грала в основній сітці на Ролан Гаррос-2020 і US Open-2020).

Таким чином, другий рік поспіль на кортах Ролан Гаррос в основі в одиночному розряді виступлять відразу 5 представниць України. В останній раз два сезони поспіль як мінімум 5 українок стартували в основній сітці французького "Шолома" ще в 2006-2008 роках.

потрапили в основну сітку напряму, аднем раніше оформила перемогу в фіналі відбіркового етапу.