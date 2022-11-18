Брак інтересу, – Катар найняв пакистанських вболівальників, аби ті заповнили стадіони на ЧС

12:45

Чемпіонат Світу в Катарі не викликав очікуваного інтересу вболівальників зі всього світу. Уряд Катару знайшов вирішення цієї проблеми. Пакистанські вболівальники-найманці за оплату будуть наповнювати стадіони під час Мундіалю.