Не допоміг і суддівський фейл: Катар поступився Еквадору в першому матчі ЧС-2022 – відео голів

Збірна з Південної Америки вдало відіграла у дебютній грі на Мундіалі. Героєм зустрічі став найкращий бомбардир в історії Еквадору Еннер Валенсія.

Катар – Еквадор 0:2

Голи: Валенсія, 16 (пен.), Валенсія, 31.

Довгоочікуваний чемпіонат світу з футболу нарешті стартував. Мундіаль був перенесений з літа на зиму через непридатні кліматичні умови для гри влітку.

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У стартовому поєдинку чемпіонату світу збірна-господарка Катар протистояла Еквадору, пише 24 канал. Для азійців це взагалі був дебютний матч на Мундіалях, раніше катарці не їздили на Мундіалі.

Еквадорці ж пропустили минулий чемпіонат світу, тому були сповнені рішучості проявити себе на цьому. І поєдинок з Катаром був прекрасною можливістю вдало почати турнір.

Вже на третій хвилині Еквадор забив. Після подачі з глибини помилився на виході кіпер господарів Аль-Шиїб, подарувавши м'яч супернику. Той навісив на Еннера Валенсію, який вколотив снаряд у сітку.

Скасований гол через VAR:

Втім суддя скасував це взяття воріт. Після перевірки VAR Даніеле Орсато зафіксував мінімальний офсайд, який навіть на повторі важко було побачити.

Еквадор же не опустив руки і вже на 16 хвилині легітимно відкрив рахунок. Героєм моменту став той таки Еннер Валенсія, який заробив пенальті після виходу віч-на-віч і сам його реалізував.

Відео голу Еннера Валенсії:

Катар посипався ближче до перерви. Оборона давала гостям створювати моменти, а на 31-ій хвилині Валенсія оформив дубль. Нападник Фенербахче відгукнувся на подачу Пресьядо і без проблем головою пробив Аль-Шиїба.

Другий гол Валенсії:

В подальшому Еквадор обрав більш обережну гру, даючи Катару контролювати м'яч. Господарі створили кілька напівмоментів, однак ані Алмоез Алі, ані Афіф не були точними.

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Еквадор починає Мундіаль з перемоги і готується до битві з Нідерландами на позитиві. А ось катарцям варто серйозно попрацювати над організацією гри. З Сенегалом буде не менш складно.