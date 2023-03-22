Прихильники Орбана збрехали: УЄФА не надавав Угорщині дозвіл на використання мапи із Закарпаттям
Джерело:Федерація футболу Румунії
Румунська федерація футболу заперечує, що головний футбольний орган Європи легітимізував банери із зображенням "Великої Угорщини". Організація нагадала про ревізіоністську сутність такої атрибутики.
Минулого року голова уряду Угорщини Віктор Орбан опинився в епіцентрі чергового скандалу перед футбольним матчем. Політик зустрівся із футболістами національної збірної, вдягнувши контраверсійний шарф.
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На ньому мапа Угорщина відрізняється від її сучасної території і виглядає так, як було до Першої світової війни. На ній у склад країни включені сучасні території Словаччини, Австрії, Хорватії, Сербії, Румунії, а також України (Закарпатська область).
Федерація футболу Угорщини заявила, що надсилала запит в УЄФА та FARE щодо використання цього атрибуту. І ті начебто не побачили ніяких порушень у такій мапі.Довідка. Організація "Football Against Racism in Europe" (FARE) займається питаннями боротьби з расизмом та дискримінацією у футболі. Також однією з її функцій є контроль за банерами на стадіонах.
Втім на наступний же день цю інформацію заперечила румунська федерація футболу. Там зазначили, що теж звернулись до УЄФА з цього питання і отримали відповідь, що символіка "Великої Угорщини" не є дозволеною на міжнародному рівні.
Ми вважаємо, що Угорська федерація футболу зробила помилкову заяву, оскільки демонстрація цих символів є порушенням дисциплінарних правил УЄФА про гасла провокативного або політичного змісту. Федерація футболу Румунії обов’язково винесе це питання на розгляд дисциплінарних комітетів, якщо виникне така необхідність. Нагадуємо, що ревізіонізм у футболі неприйнятний. Віримо, що демонстрація цієї символіки буде мати наслідки, оскільки вона може підбурювати ненависть і провокувати сутички на матчах,
– йдеться у заяві румунської федерації.
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Відзначимо, що у 2016 році та ж організація FARE констатувала, що символ "Великої Угорщини" має ревізіоністський характер і вказує на бажання змінити сучасні кордони. Сам же Орбан аргументував свою позицію тим, що збірну його країни підтримують мадяри з інших країн.