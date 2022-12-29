Щасливий у Росії, але хоче грати в ЛЧ: як колишня зірка Карпат намагається догодити терористам

Хорхе Карраскаль вирішив виступати в російському ЦСКА навіть попри війну в Україні. Саме в УПЛ колумбієць зробив собі ім'я, виступаючи за Карпати.

Через війну проти України багато спортсменів відмежовується від зв'язків з російським футболом. Команди з країни-окупанта дискваліфікували з усіх змагань УЄФА та ФІФА.

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Це зробило місцевий чемпіонат закритим, адже жодний клуб не має шансу пробитись до єврокубків. Також ФІФА дозволила легіонерам в одностронньому порядку призупиняти контракти з російськими командами.

Втім не всі готові відмовитись від кривавих рублів. Одним із іноземців, які залишились в РПЛ, є Хорхе Карраскаль. 24-річний колумбієць розповів про те, як йому подобається грати в ЦСКА і чому може піти з московського клубу.

Я дуже щасливий у Росії. Зараз я не знаю, продовжу я виступати чи піду, але я насолоджувався своїм часом там. Я не маю про це особливого уявлення, про це піклується мій агент. Сподіваюся, коли закінчаться свята у Росії, мені скажуть, що далі. Звичайно, мене турбує, що ЦСКА заборонили брати участь у міжнародних турнірах. Я хотів би зіграти десь, де можна виступати в Лізі Європи або Лізі чемпіонів. Тут ми покарані через проблему війни. Єдине можу сказати, що я щасливий, люди тут мене дуже люблять. Ми почекаємо і побачимо, що станеться,

– заявив Хорхе.

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Відзначимо, що свого часу хавбек виступав за львівські Карпати (2017-2019). У 41 матчі за "левів" Хорхе забив 6 голів та віддав п'ять результативних передач.

Після Карпат Карраскаль пограв за Рівер Плейт, а у лютому цього року перебрався до ЦСКА. За московську команду він награв 31 поєдинок, записавши на свій рахунок шість точних ударів.