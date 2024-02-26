Карпати Маркевича змінили скромного суперника під час зборів на чемпіона України, – ЗМІ

Львівські Карпати вирушили на другі тренувальні збори в Ужгород, де готуватимуться на чемпіонського етапу Першої ліги України. У "левів" заплановані чотири контрольні спаринги.

Вже 27 лютого "зелено-білі" протистоятимуть Вільхівцям із Закарпаття. Далі на підопічних Мирона Маркевича чекатимуть зустрічі із тернопільською Нивою (1 березня) та Скалою 1911 (5 березня).

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Потужна зміна суперника

Останній спаринг на зборах на Закарпатті Карпати проведуть 8 березня проти місцевого Севлюша.

Після чого "леви" повернуться до Львова, де у них перед відновлення сезону повинен відбутись ще один товариський поєдинок. За інформацією українського видання, Карпати змінили суперника. Миколаїв змінить чемпіон України донецький Шахтар (16 березня).

Хоча до цього спаринг проти Миколаєва був запланований на 13 березня. Наразі на офіційному сайті Карпат немає підтвердження цієї інформації.

Також джерело повідомило, що Карпати активно працюють над приїздом колишнього форварда житомирського Полісся Аріельсона, який може приєднатись до львів'ян вже 28 лютого.

Було багато чуток про зірвані трансферні плани "левів". Адже легіонери не охоче їдуть в Україну, де триває війна, та ще й другу за силою лігу країни. Відзначимо, що Карпати взяли в оренду двох захисників Шахтаря – Едуарда Козіка та Андрія Булезу. Також до розташування львівського клубу повернувся Юрій Тлумак.