Наступний матч без вболівальників: УАФ покарала Карпати за порушення правил

Наступний домашній матч Карпат проти Ворскли відбудеться без вболівальників. Таке рішення ухвалила УАФ через порушення "левами" правил у минулому домашньому матчі.

У суботу, 17 серпня, в межах 3-го туру УПЛ зустрілися Карпати та Динамо. Кількість вболівальників, які відвідали стадіон "Україна" перевищила 6 тисяч, що стало рекордним числом з моменту початку повномасштабної війни.

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Покарання для "левів"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення, що наступний домашній матч Карпат проти Ворскли повинен проводитись без глядачів на трибунах. Такий вердикт УАФ виніс через порушення норм щодо кількості глядачів на стадіоні "Україна" в попередньому домашньому матчі з "Динамо".

Також УАФ наклала штраф на львівський клуб.

Довідка. Домашній матч Карпат проти житомирського Полісся, що відбудеться 28 вересня, пройде вже з глядачами на трибунах.

Відзначимо, що протистояння Карпати – Ворскла відбудеться 31 серпня о 13:00.